Российская делегация отправилась в Саудовскую Аравию с миссией «ликбеза» для американцев

Российская делегация направилась в Саудовскую Аравию для переговоров с американской стороной в первую очередь для проведения ликбеза для своих визави, в данном случае, подразумевающего подробное информирование о сути и нюансах конфликта на Украине, которые вряд ли известны американской стороне.