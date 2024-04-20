Шурпа в казане на огне: показываем как с первого раза сварить вкуснейший узбекский суп

Шурпа в казане может стать отличной альтернативой привычному, но уже немного надоевшему шашлыку. Более того, это блюдо обладает преимуществом в том, что даже новички в кулинарии смогут приготовить этот насыщенный узбекский суп с первого раза.
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