Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

В экспорт за рубеж из Москвы поставлялись товары различных отраслей В текущем году экспорт несырьевых неэнергетических товаров из Москвы в страны-партнеры увеличился почти на 9%, как отметил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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