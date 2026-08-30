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Царьград

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Автобус «Грузия-Москва» попал в ДТП на Ставрополье: 5 погибших

Автобус «Грузия-Москва» попал в ДТП на Ставрополье: 5 погибших

На Ставрополье в результате ДТП с автобусом маршрута «Грузия – Москва», произошедшем 30 августа на трассе «Кавказ» возле поселка Иноземцево, погибли пять человек и 24 пострадали, в том числе пятеро детей.

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