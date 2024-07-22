Хранить нельзя: какие продукты можно есть только сразу после приготовления

Отварные яйца Яичная скорлупа служит защитным барьером от бактерий. Если очистить отварное яйцо и убрать его, например, в холодильник или, что еще хуже, оставить на столе, на поверхности могут скапливаться бактерии, вызывающие инфекционный листериоз.
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