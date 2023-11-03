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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что можно и нельзя делать 3 ноября в церковный праздник святого Илариона Великого и народный Первая пороша

Что можно и нельзя делать 3 ноября в церковный праздник святого Илариона Великого и народный Первая пороша

Что можно и нельзя делать 3 ноября в церковный праздник святого Илариона Великого и народный Первая пороша Алёна ЮрьеваКаждый год 3 ноября православные христиане отмечают праздник святого Илариона Великого, человека, который своими добрыми делами и верой стал ярким примером для подражания.

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