Что можно и нельзя делать 3 ноября в церковный праздник святого Илариона Великого и народный Первая пороша Алёна ЮрьеваКаждый год 3 ноября православные христиане отмечают праздник святого Илариона Великого, человека, который своими добрыми делами и верой стал ярким примером для подражания.