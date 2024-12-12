Теплоход «Метеор» победил в голосовании за новый символ 1000-рублевой купюры

Новый дизайн 1000-рублевой купюры выбирали сами россияне — им предлагалось проголосовать за один из 25 объектов Приволжского федерального округа, которые имеют историческую ценность для России, сообщает радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии