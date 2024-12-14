Генменеджер «Сибири» о целях на сезон: «Задачу попасть в плей-офф никто не отменял. Команде по силам пробиться во 2-й раунд»

Команда занимает 10-е место в таблице Востока и отстает от зоны плей-офф на 3 очка. – Каким местом и раундом вы будете довольны по итогам этого сезона? – Хотели бы, конечно, попасть в плей‑офф -это задача минимум и ее никто не отменял.