НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Генменеджер «Сибири» о целях на сезон: «Задачу попасть в плей-офф никто не отменял. Команде по силам пробиться во 2-й раунд»

Команда занимает 10-е место в таблице Востока и отстает от зоны плей-офф на 3 очка.  – Каким местом и раундом вы будете довольны по итогам этого сезона? – Хотели бы, конечно, попасть в плей‑офф -это задача минимум и ее никто не отменял.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх