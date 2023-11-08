Екатеринбургские депутаты снова меняют регламент думы

В Екатеринбургской думе создадут рабочую группу для изменения регламента. Поводом стала коллизия на заседании комиссии по местному самоуправлению, когда при голосовании мнения депутатов разделились поровну.
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