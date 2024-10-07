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Семья из Ноябрьска получила награду от президента страны

Супругов Сергея Палейкина и Ольгу Балицкую отметили медалью ордена «Родительская слава». Ею награждают семейные пары, которые воспитывают четырех и более детей, ведут здоровый образ жизни, подают пример в воспитании подрастающего поколения и обеспечивают надлежащий уровень их жизни.

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