Семья из Ноябрьска получила награду от президента страны

Супругов Сергея Палейкина и Ольгу Балицкую отметили медалью ордена «Родительская слава». Ею награждают семейные пары, которые воспитывают четырех и более детей, ведут здоровый образ жизни, подают пример в воспитании подрастающего поколения и обеспечивают надлежащий уровень их жизни.