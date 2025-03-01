Названы знаки восточного гороскопа, которым повезет и не повезет в марте — судьба готовит сюрпризы

Ольга Кушнир поделилась предсказанием на начало весны Восточный гороскоп 123RF/legion-media.ruНачало весны — время обновления и новых возможностей, однако не все знаки восточного гороскопа смогут воспользоваться ими в равной степени.
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