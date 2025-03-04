Прогноз погоды в Крыму на 4 марта

Прогноз погоды в Крыму на 4 мартаВ Симферополе +4 и пасмурноВ Севастополе +7 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +6 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +6 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +8 и облачно с прояснениямиВ Ялте +8 и малооблачноВ Алуште +9 и облачно с прояснениямиВ Керчи +6 и.