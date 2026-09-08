Мерц: Итоги выборов будут иметь международные последствия

Итоги выборов в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Саксонии-Анхальт будут иметь международные последствия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
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