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Русская весна

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Мерц: Итоги выборов будут иметь международные последствия

Мерц: Итоги выборов будут иметь международные последствия

Итоги выборов в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Саксонии-Анхальт будут иметь международные последствия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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