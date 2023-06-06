Журнал «Профиль»

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    сколько можно просить? Ей-богу дождемся с нашей интеллигентностью. Да впрочем, уже и дождались.  Вот Ким Чен Ын молод...ООН: гуманитарные...
  • Геннадий Сидорин
    Надо бы расширить "Бермудский треугольник" у наших границ!СМИ: крупнейший в...
  • лина любимцева
    БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ КИРГИЗЫ!  США и западные спецслужбы не дремлют. Они  испокон  веков занимаются своим излюбленным рем...Спецслужбы Киргиз...

Не меньше 25 новых суточных рекордов тепла установлены в России 5 июня

Не меньше 25 новых суточных рекордов тепла установлены в России 5 июня

В понедельник, 5 июня, в России были установлены не меньше 25 новых суточных рекордов тепла. При этом по итогам дня в десятке самых жарких мест страны оказались не южные регионы страны, а Новосибирская, Томская, Тюменская области и Алтайский край.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх