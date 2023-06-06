Не меньше 25 новых суточных рекордов тепла установлены в России 5 июня

В понедельник, 5 июня, в России были установлены не меньше 25 новых суточных рекордов тепла. При этом по итогам дня в десятке самых жарких мест страны оказались не южные регионы страны, а Новосибирская, Томская, Тюменская области и Алтайский край.
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