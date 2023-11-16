Холдинг «Газпром-Медиа» приобрел долю в Insight People

Холдинг «Газпром-Медиа», владеющий в том числе телеканалами НТВ, ТНТ, платформой Rutube, соцсетью Yappy, стал совладельцем блогерского агентства Insight People, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.