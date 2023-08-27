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Ротенберг о системе СКА: «Стремимся формировать культуру победителя с раннего возраста. Чтобы наши команды побеждали»

Вчера клуб стал победителем турнира имени Николая Пучкова, обыграв «Северсталь» (4:2).  «Для нас это была тяжелая игра.

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