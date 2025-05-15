В галерее «Ходынка» появился музей ретро-фототехники

В галерее «Ходынка» работает музей фототехники «Ретро-объектив». Гости могут увидеть большую коллекцию плёночной фототехники XX века из частных собраний, которая отражает историю развития фотографических технологий — от первых шкальных фотоаппаратов до сложных автофокусных систем.
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