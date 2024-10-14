Президент Владимир Путин запустил реформу выборов в России. На встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой глава государства заявил о важности доверия и поддержки со стороны россиян.
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