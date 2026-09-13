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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд об игре Доннаруммы против «МЮ»: «Он как волк в воротах, он вообще выглядит как волк. Когда за спиной такой парень, чувствуешь себя намного спокойнее»

Нападающий « Манчестер Сити » Эрлинг Холанд высоко оценил игру голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 4-го тура АПЛ против « Манчестер Юнайтед » (1:0).

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