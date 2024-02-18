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Заноза

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Над Авдеевкой — русские флаги

Над Авдеевкой — русские флаги

Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад   Тут и там по городу остаются котлы, мешки, пакеты и авоськи, откуда наши бойцы выкуривают последних сидельцев, оставленных на смерть, но можно уже констатировать, что операция по освобождению главного укрепленного района на нынешней линии фронта на Украине триумфально завершена.

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