Над Авдеевкой — русские флаги

Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад Тут и там по городу остаются котлы, мешки, пакеты и авоськи, откуда наши бойцы выкуривают последних сидельцев, оставленных на смерть, но можно уже констатировать, что операция по освобождению главного укрепленного района на нынешней линии фронта на Украине триумфально завершена.
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