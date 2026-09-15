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Вьетнам рассматривает первый долларовый суверенный выпуск за более чем десять лет

Вьетнам рассматривает первый долларовый суверенный выпуск за более чем десять лет

Вьетнам готовится рассмотреть возможность размещения первого с 2014 года суверенного выпуска облигаций в долларах США.

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