Граждане Финляндии стали в 30 раз чаще въезжать в Россию через Нарву

По мнению аналитиков, это связано с решением Хельсинки закрыть границу с РФ Количество граждан Финляндии, въезжающих в Россию через российско-эстонскую границу в МАПП Нарва – Ивангород, увеличилось в 30 раз за год.
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