150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

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Комментарии
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Алексей Тан
А в твоём понимании... а враг то... кто!??.
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
... тот , кто пришел на нашу землю с оружием, тот, как ты, кто хрюкает против РОССИИ...
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10 час.
Алексей Тан
А вы ЕВРЕИ... кто?.. разве не враг!??... И вас ни кто не приглашал!... вы инородцы как и немцы... мардьяры, и румыны.... и земля то ваша ...где?.... Россия не ваша Родина.... и ваш РОД не из земель России.
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10 час.
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