150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

... тот , кто пришел на нашу землю с оружием, тот, как ты, кто хрюкает против РОССИИ...

Алексей Тан

А вы ЕВРЕИ... кто?.. разве не враг!??... И вас ни кто не приглашал!... вы инородцы как и немцы... мардьяры, и румыны.... и земля то ваша ...где?.... Россия не ваша Родина.... и ваш РОД не из земель России.