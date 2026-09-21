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Царьград

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Трамп заявил, что хочет купить калий в Белоруссии дешевле, чем в Канаде

Трамп заявил, что хочет купить калий в Белоруссии дешевле, чем в Канаде

США собираются заключить с Белоруссией сделку по закупке калийных удобрений.Президент США Дональд Трамп объявил о готовящейся сделке с Белоруссией по закупке калийных удобрений.

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