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Военное обозрение

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Американский журналист Такер Карлсон допустил причастность Киева к смерти Навального

Американский журналист Такер Карлсон допустил причастность Киева к смерти Навального

Украинские спецслужбы вполне могли приложить руку к смерти Навального, как они ранее убили дочь Александра Дугина, считает популярный журналист из США Такер Карлсон.

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