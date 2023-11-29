Патриарх Кирилл вновь жёстко высказался о мигрантах. Россияне прокомментировали

ВН Валерий Николаевич Значит всё-таки знает гарант о проблемах с мигрантами. И именно с его подачи Кирилл заговорил, сам бы вряд ли осмелился

Алексей Тан Пришей,... пришей кончик то!... а то как распылитель в лейке..... во все стороны, своей мерзостью брызжешь.