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Патриарх Кирилл вновь жёстко высказался о мигрантах. Россияне прокомментировали

Патриарх Кирилл вновь жёстко высказался о мигрантах. Россияне прокомментировали

# Чернильница Друзья, тут в очередной раз искренне удивил патриарх Кирилл, второй раз за довольно непродолжительное время высксзавшийся о миграционной политике которую ведёт наша страна.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Значит всё-таки знает гарант о проблемах с мигрантами. И именно с его подачи Кирилл заговорил, сам бы вряд ли осмелился
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32 мин.
Алексей Тан
Пришей,... пришей кончик то!... а то как распылитель в лейке..... во все стороны, своей мерзостью брызжешь.
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27 мин.
igor kim
Сейчас нарастают проблемы с водными ресурсами, мелеют даже российские реки.  Для Средней Азии это будет катастрофа. Казахстан просит перебросить мелеющие сибирские реки в Казахстан. Нехватка воды вызовет миграцию жителей Средней Азии в Россию. Это бывшие наши сограждане. Что будем делать?
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59 сек.

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