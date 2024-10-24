Путин заявил о нежелании БРИКС конфронтации ни с кем

БРИКС не желает конфронтации ни с кем, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС. На встрече с президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком он отметил, что Запад пытается «любой ценой обеспечить свое доминирование».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии