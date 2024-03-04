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Вести Севастополь

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В школах России прошли уроки «Разговоры о важном» на тему «Как найти своё место в обществе?»

В школах Севастополя прошли уроки «Разговоры о важном». Цель занятия: раскрыть для обучающихся понятия «цель в жизни», «самореализация», развивать стремление быть полезным для других людей и общества в целом, воспитывать уважительное отношение к труду, целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных целей, формировать представления обучающихся о самореализации в обществе.

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