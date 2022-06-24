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Зиньковский в «Спартаке», Nike уходит из России, легионеры уезжают из РПЛ, 33 лучших игрока сезона, новый соперник Загитовой по спаррингу и другие новости

Зиньковский в «Спартаке», Nike уходит из России, легионеры уезжают из РПЛ, 33 лучших игрока сезона, новый соперник Загитовой по спаррингу и другие новости

Всем привет! Начинаем пятницу с дайджеста! 1. «Спартак» укрепляется – из «Крыльев Советов» подъехал Зиньковский.

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