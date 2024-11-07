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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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33 очка Заккари Рисаше принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорком»

На счету первого номера драфта-2024 – 33 очка, 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота в домашней победе над «Никс» (121:116).

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