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В КДК объяснили отказ «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом» за Суперкубок России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что решение не проводить жеребьевку перед серией пенальти матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) по соображениям безопасности не является нарушением правил игры, поэтому требование красно-белых о переигровке не было удовлетворено.

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