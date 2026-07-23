В КДК объяснили отказ «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом» за Суперкубок России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что решение не проводить жеребьевку перед серией пенальти матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) по соображениям безопасности не является нарушением правил игры, поэтому требование красно-белых о переигровке не было удовлетворено.