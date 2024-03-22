Киллера банды "Трифоновские" Ковальчука приговорили к 14 годам тюрьмы

СУ СК России по Приморскому краю Киллера крупной банды "Трифоновские", орудовавшей на территории Приморского края в 1990-е годы, Игоря Ковальчука приговорили к 14 годам тюрьмы и штрафу в размере миллиона рублей.
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