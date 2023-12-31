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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс: «В начале карьеры Леброн не изучал баскетбол на продвинутом уровне. Однажды он начал выкрикивать наши заготовки, я сказал: «О, Боже. У нас проблемы»

«Помните, что в начале своей карьеры Леброн был отличным игроком, но он не изучал баскетбол на продвинутом уровне.

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