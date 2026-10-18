Пока США и Россия заключают сделки в энергетике, а ЕС с 2022 года приобрел у РФ энергоресурсов на 320 млрд долларов и продолжает закупки, в Молдове советуют жителям экономить на коммуналке и молиться о теплой зиме.
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