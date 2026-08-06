Сергей Собянин: ПВО сбила три дрона, атакующих Москву 6 августа

6 августа утром силы ПВО Министерства обороны России сбили три беспилотника, атаковавших Москву. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил это, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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