Участник сенаторской гонки Соединённых Штатов Америки Дайан Сэйр проинформировала о том, что в ходе общения с гражданами она осознала, что население напугано противостояниями и не желает продолжать передавать вооружение киевскому режиму.
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