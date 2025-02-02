Премьер-министр Франции заявил, что нашел способ быстрого принятия бюджета

Государственный бюджет Франции на текущий год будет приниматься под ответственность правительства и при этом без участия парламента, 2 февраля заявил французский премьер-министр Франсуа Байру в беседе с газетой La Tribune Dimanche.
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