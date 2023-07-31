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Самокатчиков накажут: что придумало МВД

Самокатчиков накажут: что придумало МВД

Постоянное внесение изменений в ПДД – увы, наша современная традиция. На этот раз они затронут владельцев средств индивидуальной мобильности – СИМ.

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Комментарии
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А
Александр
Идиотам хоть на лоб номер вешай. Самокат не должен быть транспортным средством. И точка. На дорогах и тротуарах ему делать нечего. Тем более подвергать опасности жизнь и здоровье людей. Электросамокат хорошая штука. Но вот в руках идиота - опасная. Как любой скоростной транспорт. Но транспорт использует специальные дорожные пути, а идиоты - тротуары, заполненные людьми. Хорошая версия «русской рулетки».
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