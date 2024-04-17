Рост цен на бензин: новая волна подорожания

Заголовки газет пестрят тревожными заголовками о очередном повышении цен на бензин. «Башнефть» не осталась в стороне и объявила о второй подряд корректировке цен на своих заправках, заставив автолюбителей задуматься о своих расходах на заправку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии