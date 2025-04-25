Новые сериалы: премьеры мая 2025 года, которые нельзя пропустить

Самые ожидаемые телесериалы с описанием и причинами их посмотреть. Триллеры доминируют. Сперва перечислим, что вернется из наших-ваших любимых сериалов на экраны: «Ходячие мертвецы: Мертвый город» — сезон 2 (4 мая) «Покерфейс» — сезон 2 (8 мая) «Мыслить как преступник» — сезон 18 (8 мая) «Любовь, смерть и роботы» — сезон 4 (15 мая) «Девять совсем незнакомых людей» — сезон 2 (21 мая) «Рик и Морти» — сезон 8 (25 мая) «Два холма» — сезон 3 (27 мая) «И просто так» — сезон 3 (29 мая) А теперь — новинки!«Дастер» Duster, фото: кадр из сериалаНе путаем с «Декстером!» Перед вами криминальный триллер, придуманный прославленным шоураннером Джей Джей Абрамсом и повествующий о чернокожей девушке-агенте ФБР (Рейчел Хилсон), которая взяла в напарники весьма колоритного водителя (Джош Холлоуэй), и вместе они колесят по южным штатам в 1972 году.