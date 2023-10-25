Свыше 6 тыс. жителей получат квартиры по программе реновации в Перове

Комплексная реорганизация затронет территорию в районе Перово на востоке столицы. На двух участках бывшей промзоны «Прожектор» (территория 1) будет возведено современное комфортное жилье для целей программы реновации.
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