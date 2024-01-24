Глава МИД Лавров: Швейцария просится на роль посредника по Украине, однако утратила нейтралитет

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на пресс-конференции и сообщил журналистам о том, что главный дипломат Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи в ООН предложил России свою помощь в переговорах с Киевом.
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