Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Новодвинске ранее судимый мужчина напал на работницу местного храма

Инцидент произошёл накануне, 13 июля, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице 3-ей ПятилеткиИнцидент произошёл накануне, 13 июля, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице 3-ей ПятилеткиВ полиции города бумажников уточнили, что в храм пришёл мужчина, ранее судимый за имущественные преступления — местный житель 1981 года рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх