В Новодвинске ранее судимый мужчина напал на работницу местного храма

Инцидент произошёл накануне, 13 июля, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице 3-ей ПятилеткиИнцидент произошёл накануне, 13 июля, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице 3-ей ПятилеткиВ полиции города бумажников уточнили, что в храм пришёл мужчина, ранее судимый за имущественные преступления — местный житель 1981 года рождения.