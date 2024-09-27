Политика как он...
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Политика как она есть

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Харрис и Зеленский обсудили поддержку Украины

Харрис и Зеленский обсудили поддержку Украины

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис обсудила военную помощь Украине и поддержку энергосистемы страны на встрече с Владимиром Зеленским.

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