Маск призвал уничтожить МКС как можно скорее 

Международная космическая станция / © NASA Призыв Маска завершить работу МКС на несколько лет раньше, чем планирует NASA, высказанный в социальной сети Х 20 февраля, грозит еще больше осложнить и так натянутые отношения между Маском и американским космическим агентством.
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