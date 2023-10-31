Учёные нашли продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%

Издатель научных журналов MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) опубликовал статью о пользе жирной рыбыУчёные провели исследование и выяснили, что каждый человек может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 9%, есть будет ежедневно употреблять 50 г жирной рыбы.