МИД Бельгии: решение по Украине не может быть принято без Киева и ЕС

Глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что в ЕС не уверены, что смогут "протащить" на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине.
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