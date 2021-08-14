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Контрольные матчи. «Авангард» забил 5 голов московскому «Динамо», «Спартак» уступил «Торпедо»

Клубы КХЛ провели очередные контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону.  Контрольные матчи Спартак – Торпедо – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) 1:0 – 39 Афанасьев (Дроздов, Лазарев) 1:1 – 48 Агостино (Пайгин), ГБ 1:2 – 51 Агостино (Федотов, Пелевин) Авангард – Динамо Москва – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) 1:0 – 22 Якупов (Цегларик, Каски), ГБ 1:1 – 24 Михайлов (Педан, Фисенко) 1:2 – 32 Шипачев (Галиев, Петунин) 2:2 – 34 Зернов (Береглазов), ГБ 3:2 – 35 Толчинский (Зернов, Покка) 4:2 – 40 Цегларик (Найт) 5:2 – 42 Зернов (Береглазов, Толчинский) Динамо Минск – Шахтер Солигорск – 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) 1:0 – 8 Демков  1:1 – 15 Костицын 2:1 – 16 Буйницкий  3:1 – 24 Демков  4:1 – 34 Бенгтссон  5:1 – 47 Усов 6:1 – 48 Пинчук  7:1 – 59 Воронин  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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