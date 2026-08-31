Происшествия
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Происшествия

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Более 1 кг мефедрона изъяли полицейские у москвички, подозреваемой в распространении запрещенных веществ

В полицию обратился представитель каршеринга и сообщил о том, что в одном из автомобилей была обнаружена женская косметичка, внутри которой находилось вещество.

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