Кто вы - умник или глупец? Точно решат эти 10 вопросов - ТЕСТ на ум

Для того, чтобы узнать уровень своих знаний, не нужно сдавать ЕГЭ. Достаточной пройти тест. Ваш мозг — обитель знаний, если ответите на все 8 вопросов — ТЕСТ на эрудицию Проверьте свою эрудицию и кругозор с помощью этого теста У вас провалы в памяти, если не знаете про географию России эти 8 фактов — ТЕСТ Возможно, пора заново заглянуть в учебник? .